Conte de Noël en musique Noyon, 18 décembre 2021, Noyon.

Conte de Noël en musique Noyon

2021-12-18 – 2021-12-18

Noyon Oise Noyon

Venez découvrir un conte de Noël en musique par Karine Mazel Samedi 18 Décembre 2021 à 15h00 à l’auditorium du Chevalet à Noyon.

« On a suivi l’homme au violon dans la neige, moi, ma famille et tous les voisins. On est parti sans rien et on a partagé notre plus grand bien : nos histoires et nos chansons. Ce fut une nuit de lumière et de fraternité. »

Spectacle tout public dès 6 ans.

Venez découvrir un conte de Noël en musique par Karine Mazel Samedi 18 Décembre 2021 à 15h00 à l’auditorium du Chevalet à Noyon.

« On a suivi l’homme au violon dans la neige, moi, ma famille et tous les voisins. On est parti sans rien et on a partagé notre plus grand bien : nos histoires et nos chansons. Ce fut une nuit de lumière et de fraternité. »

Spectacle tout public dès 6 ans.

accueil-media@noyon.fr +33 3 44 93 28 21

Venez découvrir un conte de Noël en musique par Karine Mazel Samedi 18 Décembre 2021 à 15h00 à l’auditorium du Chevalet à Noyon.

« On a suivi l’homme au violon dans la neige, moi, ma famille et tous les voisins. On est parti sans rien et on a partagé notre plus grand bien : nos histoires et nos chansons. Ce fut une nuit de lumière et de fraternité. »

Spectacle tout public dès 6 ans.

Pixabay

Noyon

dernière mise à jour : 2021-11-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise