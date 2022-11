Conte de noël : Au temps du Roi – Mapie Caburet

2022-12-28 – 2022-12-28 Conte de noël : Au temps du Roi – Mapie Caburet Déambulant dans l’exposition, les contes et récits de Mapie nous emmèneront au temps du roi, entre architecture, vie quotidienne et artisanat… Pour les petits dès 4 ans à 10h30, le 28 décembre.

Pour les plus grands dès 7 ans à 16h30, le 28 décembre.

Tarifs et réservation au 03 81 87 80 49 ou lena.bertrand@besancon.fr dernière mise à jour : 2022-11-10 par

