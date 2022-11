CONTE DE NOËL – ALEX TOUCOURT

Conte de Noël décalé – Spectacle jeune public

Un conte de noël décalé… au mois d’août.

Décembre 2020, le père Noël, un peu blasé par les vieilles traditions qui l’obligent à organiser Noël chaque année en plein milieu de l’hiver, décide pour la première fois de décaler le réveillon du 24 décembre… au 24 août. Ce chamboulement inattendu va lui valoir quelques

cheveux blancs supplémentaires et surtout lui réserver de drôles de mésaventures…

