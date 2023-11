Conte de l’Avent pour les enfants M128 – Missions Etrangères de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conte de l’Avent pour les enfants M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 13 décembre 2023

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 06 décembre 2023

de 15h30 à 16h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Une participation de 5 euros par enfant vous sera demandée au moment de l’inscription. Gratuit pour les adultes accompagnateurs. Chaque mercredi sur le temps de l’Avent, MISSION 128 invite petit et grand à l’heure du conte.

Venez écouter, le temps d’un après-midi un conte traditionnel d’Asie ou d’ailleurs. Chaque séance est une rencontre avec une comédienne professionnelle autour d’un conte sélectionné par ses soins dans les rayonnages de la grande bibliothèque des MEP. Un moment de repos et d’évasion pour tous ! Age conseillé : 6-10 ans Calendrier : Mercredis 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre 2023 à 15h30 Pour soutenir la mission et participer aux frais, une participation de 5 euros par enfant vous sera demandée au moment de l’inscription.

Gratuit pour les adultes accompagnateurs. Dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien respecter l’âge préconisé.

Réservation obligatoire. M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Contact : https://missionsetrangeres.com/agenda/?category=411 https://my.weezevent.com/conte-de-lavent?_gl=1*186tkdw*_gcl_au*MTIwNDMyNTc0Ni4xNjkzNDc3Njk1*_ga*MzMwNTcxNTAyLjE2OTM0Nzc2OTU.*_ga_39H9VBFX7G*MTcwMDIzMTU0My41My4xLjE3MDAyMzE1NTAuNTMuMC4w

