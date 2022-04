Conte de l’Aïd : « Katanya, l’enfant née d’une datte » Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Conte de l'Aïd : « Katanya, l'enfant née d'une datte » Institut des Cultures d'Islam, 7 mai 2022, Paris.

Un spectacle pour enfants inédit autour d'une histoire d'amour tendre et drôle héritée de la tradition Moyen-Orientale, contée par Sonia Koskas et accompagnée au oud par Lahoucine Id Bouhouch. Petite fille née d'une datte, Katanya a été confiée à une vieille femme pauvre et seule. L'écho doux et extraordinaire de sa voix parvient aux oreilles du sultan, qui tombe amoureux d'elle… Cette histoire d'amour tendre et drôle héritée de la tradition orale du Moyen-Orient est contée par Sonia Koskas, accompagnée au oud par Lahoucine Id Bouhouch. Conteuse, Sonia Koskas est également autrice et formatrice aux Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA).

