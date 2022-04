Conte de la Vésubie et du Mercantour – Les Blagaïre

Conte de la Vésubie et du Mercantour – Les Blagaïre, 30 avril 2022, . Conte de la Vésubie et du Mercantour – Les Blagaïre

2022-04-30 – 2022-04-30 EUR 29 75 Découvrez les merveilleuses histoires et les contes du haut-pays d’Alain Grinda et de sa troupe Les Blagaïre. Un buffet vous sera offert pour vous faire goûter aux spécialités culinaires du haut-pays niçois. info@relaisdesmerveilles.com +33 4 93 03 43 55 http://relaisdesmerveilles.com/ dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville