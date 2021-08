Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Conte de la rentrée Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Conte de la rentrée Saint-Leu-d’Esserent, 4 septembre 2021, Saint-Leu-d'Esserent. Conte de la rentrée 2021-09-04 – 2021-09-04

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent Samedi 4 septembre, à 17h00 > Théâtre de la coulée verte

> Réservation gratuite au 03 44 56 05 34. Spectacle tout public. Le répertoire de Valérie de Nattes, conteuse et violoniste, accompagnée de Marin, conteur et guitariste, est la porte d’entrée idéale pour pénétrer dans le monde merveilleux des contes des pays celtiques. Samedi 4 septembre, à 17h00 > Théâtre de la coulée verte

> Réservation gratuite au 03 44 56 05 34. Spectacle tout public. Le répertoire de Valérie de Nattes, conteuse et violoniste, accompagnée de Marin, conteur et guitariste, est la porte d’entrée idéale pour pénétrer dans le monde merveilleux des contes des pays celtiques. +33 3 44 56 05 34 https://www.saintleudesserent.fr/st-leu-desserent-commune-oise_fr.html Samedi 4 septembre, à 17h00 > Théâtre de la coulée verte

> Réservation gratuite au 03 44 56 05 34. Spectacle tout public. Le répertoire de Valérie de Nattes, conteuse et violoniste, accompagnée de Marin, conteur et guitariste, est la porte d’entrée idéale pour pénétrer dans le monde merveilleux des contes des pays celtiques. Valérie de Nattes dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent Autres Lieu Saint-Leu-d'Esserent Adresse Ville Saint-Leu-d'Esserent lieuville 49.21731#2.42034