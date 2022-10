Conte, de et avec Françoise Barret Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 8e Arrondissement

Conte, de et avec Françoise Barret Marseille 8e Arrondissement, 27 octobre 2022, Marseille 8e Arrondissement. Conte, de et avec Françoise Barret

134 avenue Clot-Bey Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Marseille 8e Arrondissement

2022-10-27 – 2022-10-27

Château Borély 134 avenue Clot-Bey

Marseille 8e Arrondissement

Durée : 45 min



Une création de Françoise Barret autour de la mythologie, pour faire écho aux Moutons de François-Xavier Lalanne.

À partir de 6 ans



Une création de Françoise Barret autour de la mythologie.

À partir de 6 ans

Sur réservation, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr

