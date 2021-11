Conte de cirque, équestre et musical « Arthur et le peuple du ciel » Saint-James, 18 décembre 2021, Saint-James.

Conte de cirque, équestre et musical « Arthur et le peuple du ciel » Saint-James

2021-12-18 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-18

Saint-James Manche Saint-James

La compagnie Chimères & Singulières présente « Arthur et le peuple du ciel ».

Synopsis :

D’étranges feux follets ont perturbé le royaume du ciel, le cercle de Lune a été volé et le Vent a disparu, l’équilibre et l’harmonie sont rompus, le peuple du ciel est figé.

Arthur et la Mère-veilleuse sauront-ils rétablir l’unité et la joie au peuple du Ciel, entre les nuages, les étoiles, le vent, la lune et le soleil ?

Venez retrouver Arthur et ses amis dans une aventure entre Ciel et Terre, un conte équestre en musique live, une partition pour 2 chevaux, 2 poneys et 4 humaines !

Spectacle à manège fermé (non chauffé).

A partir de 3 ans – durée : 1h avec entracte (crêpes, vin chaud et chocolat chaud).

La compagnie Chimères & Singulières présente « Arthur et le peuple du ciel ».

Synopsis :

D’étranges feux follets ont perturbé le royaume du ciel, le cercle de Lune a été volé et le Vent a disparu, l’équilibre et l’harmonie sont rompus, le peuple du…

+33 6 22 23 43 19 http://www.chimeresetsingulieres.fr/

La compagnie Chimères & Singulières présente « Arthur et le peuple du ciel ».

Synopsis :

D’étranges feux follets ont perturbé le royaume du ciel, le cercle de Lune a été volé et le Vent a disparu, l’équilibre et l’harmonie sont rompus, le peuple du ciel est figé.

Arthur et la Mère-veilleuse sauront-ils rétablir l’unité et la joie au peuple du Ciel, entre les nuages, les étoiles, le vent, la lune et le soleil ?

Venez retrouver Arthur et ses amis dans une aventure entre Ciel et Terre, un conte équestre en musique live, une partition pour 2 chevaux, 2 poneys et 4 humaines !

Spectacle à manège fermé (non chauffé).

A partir de 3 ans – durée : 1h avec entracte (crêpes, vin chaud et chocolat chaud).

Saint-James

dernière mise à jour : 2021-11-26 par