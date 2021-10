Conte de Cendrillon moderne Redon, 7 novembre 2021, Redon.

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Conte musical de Cendrillon de Charles Perrault réadapté par Anne de Torcy et joué par Laurence Rothureau au salon de thé “Le Chat pot thé”. Petit débat autour d’un thé selon les règles de communication bienveillante.

Cendrillon ne veut plus subir sa vie et le prince charmant déserte les conventions pour un autre horizon…

Comment vont-ils évoluer et se rejoindre?

Conte-spectacle musical ouvert à tous.

les.ateliers.de.pegase@gmail.com +33 7 81 37 75 06 http://les.ateliers.de.pegase@blogspot.com/

