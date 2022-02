Conte de bouche à oreilles ! Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Cajarc Lot Dans son spectacle De Bouche à Oreilles, Boubacar Ndiaye nous transporte dans l’univers de son enfance, sous l’arbre à palabres dans un village du Sénégal. Il nous transmet à son tour « de bouche à oreilles » ce que lui ont légué ses deux mères et sa grand-mère. Les contes traditionnels nous transportent dans un voyage imaginaire. Avec toute sa générosité, il nous offre l’énergie et le rayonnement de sa joie d’être ensemble, comme peuvent le vivre petits et grands autour du griot du village, à quelques milliers de kilomètres d’ici.

Pour qui : à partir de 5 ans

Réservation conseillée

Présenté par Africajarc et l’École intercommunale de musique du Pays de Cajarc +33 5 65 11 05 24 @africajarc

