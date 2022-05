Conte dans le jardin du musée Pissarro Jardin des cinq sens Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Jardin des cinq sens, le dimanche 5 juin à 15:00

« Quand les arbres palabrent », par [Constance Félix](https://www.1001contes.com/). Auteure conteuse et comédienne formée chez Niels Arestrup, Constance Félix, de sa voix et de sa gestuelle, vous emmène tout droit au pays des contes sur la nature, les arbres et l’environnement. Durée : 50 mn. Contes pour les 7 à 77 ans Jardin des cinq sens Parc du musée Pissarro – 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

