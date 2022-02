CONTE D’AMOUR L’atelier à spectacle, 24 février 2022, Vernouillet.

Une fable sur deux figures qui n’avaient pas d’amour pour elles, parce qu’on ne les regardait pas ou mal, parce qu’elles avaient peur (des autres et du monde), parce qu’il est difficile de s’aimer, de s’accepter, hors des cadres et des normes, d’ouvrir les fenêtres …. pour respirer, une fable qui a quelque chose à voir avec la vie. Il était une fois, une grosse dame qui vivait seule et ne sentait pas bon. Une infinie tristesse s’était emparée d’elle. (Sur son visage on pouvait lire les chagrins qui l’avaient fêlée au cours de la vie). Comme elle était la risée des enfants et des gens, elle vivait recluse dans sa petite maison et ne sortait plus. Ses journées se répétaient, inlassablement. Rien ne semblait plus lui faire plaisir. Elle attendait seulement que la nuit vienne et que la vie finisse enfin. Un jour, un garçon timide vint sonner à sa porte. On ne sait pas pourquoi. Il vint puis revint puis revint encore.

