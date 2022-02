Conte “Cosette et Gavroche” à la Maison Victor Hugo Catégorie d’évènement: île de France

Conte “Cosette et Gavroche” à la Maison Victor Hugo, 24 février 2022, . Date et horaire exacts : Le vendredi 29 avril 2022

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 28 avril 2022

de 14h00 à 15h30

Le mardi 26 avril 2022

de 14h00 à 15h30

Le vendredi 25 février 2022

de 14h00 à 15h00

Le jeudi 24 février 2022

de 14h00 à 15h30

Le vendredi 22 avril 2022

de 14h00 à 15h30

payant

Le récit des moments de rencontre entre Cosette, Gavroche et Monsieur Madeleine, mêlé à la lecture de quelques brefs extraits du roman, feront découvrir aux enfants des scènes inoubliables des “Misérables”. Les chemins de Cosette et de Gavroche ont croisé celui d’un homme hors pair, silencieux et plein de tendresse pour les enfants… Le récit des moments de rencontre entre Cosette, Gavroche et Monsieur Madeleine, mêlé à la lecture de quelques brefs extraits du roman, fera découvrir aux enfants quelques scènes inoubliables des Misérables….. Contact : Enfants;Histoire;Littérature;Loisirs

Date complète :

2022-02-24T14:00:00+01:00_2022-02-24T15:30:00+01:00;2022-02-25T14:00:00+01:00_2022-02-25T15:00:00+01:00;2022-04-22T14:00:00+01:00_2022-04-22T15:30:00+01:00;2022-04-26T14:00:00+01:00_2022-04-26T15:30:00+01:00;2022-04-28T14:00:00+01:00_2022-04-28T15:30:00+01:00;2022-04-29T14:00:00+01:00_2022-04-29T15:30:00+01:00

© Paris Musées

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Conte “Cosette et Gavroche” à la Maison Victor Hugo 2022-02-24 was last modified: by Conte “Cosette et Gavroche” à la Maison Victor Hugo 24 février 2022

Paris