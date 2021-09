Paris Maison de Victor Hugo île de France, Paris Conte “Cosette et Gavroche” à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’évènement: île de France

Conte “Cosette et Gavroche” à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 29 octobre 2021 :

mardi, jeudi, vendredi de 14h à 15h

payant

Dans l’appartement de l’écrivain, où a été imaginé le destin du petit Gavroche, une visite contée en famille. Les chemins de Cosette et de Gavroche ont croisé celui d’un homme hors pair, silencieux et plein de tendresse pour les enfants… Le récit des moments de rencontre entre Cosette, Gavroche et Monsieur Madeleine, mêlé à la lecture de quelques brefs extraits du roman, fera découvrir aux enfants quelques scènes inoubliables des Misérables….. Animations -> Loisirs / Jeux Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges Paris 75004

8 : Chemin Vert (223m) 5 : Bréguet – Sabin (384m)

Contact :MAISON DE VICTOR HUGO 0142721016 EPPM-victorhugoreservation@paris.fr https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Maison de Victor Hugo / Ville de Paris

