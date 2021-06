Nice Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Alpes-Maritimes, Nice Conte chorégraphique et contemporain Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Conte chorégraphique et contemporain Musée des Beaux-Arts Jules Cheret, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice. Conte chorégraphique et contemporain

Musée des Beaux-Arts Jules Cheret, le samedi 3 juillet à 20:00

Cadré-Décadré est un conte chorégraphique et contemporain sur l’insatiable nécessité que nous éprouvons à nous définir. Une jeune femme, en recherche de ses propres contours, habite les cadres de tableaux vidés de leurs œuvres.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cadré-décadré, une création originale de Sophie Raynaud Musée des Beaux-Arts Jules Cheret 33 avenue des Baumettes, 06364 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Adresse 33 avenue des Baumettes, 06364 Nice Ville Nice lieuville Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Nice