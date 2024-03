Conte Chat’pitres, chat’hlètes Riedseltz, mardi 9 avril 2024.

Conte Chat’pitres, chat’hlètes Riedseltz Bas-Rhin

[FESTIVAL L’ALSACE (SE)RACONTE] La légende raconte que le Chat serait né des amours d’une lionne et d’un singe… Contes félins sportifs, où même le lion devient un poussin ! Par Isabelle Genlis. À partir de 6 ans. Sur inscription.

Dans le cadre du Festival l’Alsace (se)raconte. Sophistiqué, majestueux, tendre, calculateur, veilleur de nuit, élevé au rang divin, la légende raconte que le Chat serait né des amours d’une lionne et d’un singe… Avec un tel héritage, tremblons pour ses adversaires. Petit mais costaud, ces chats-voureux chats-pitres surentrainés, redoutables chat’hlètes sont inégalables dans l’art du combat, de la course, de la contorsion et lui valent l’admiration de tous. Contes félins sportifs, où même le lion devient un poussin ! Par Isabelle Genlis. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:00:00

fin : 2024-04-09 18:55:00

Place de l’Église

Riedseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est biblio.riedseltz@gmail.com

