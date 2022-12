Conte châteaux, diables et princesses à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conte châteaux, diables et princesses à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 21 février 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 11h30 à 13h00

Le samedi 03 juin 2023

de 11h30 à 13h00

Le mardi 25 avril 2023

de 11h30 à 13h00

Le samedi 01 avril 2023

de 11h30 à 13h00

Le mardi 21 février 2023

de 11h30 à 13h00

Le mardi 21 février 2023

de 11h30 à 13h00

. payant TP 7€ TR 5€ Les dessins et les décors imaginés par Victor Hugo cachent des diablotins, des dragons et des princesses. Partez dans un voyage où vous croiserez d’étranges châteaux ou diablotins dessinés à la plume par Victor Hugo! Vous entendrez des poèmes, lettres aux enfants et des contes et légendes du Rhin que Victor Hugo se plaisait à ramener de ses voyages. Une visite contée poétique peuplée par des princesses, diables, dragons et châteaux mystérieux… Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/activite/chateaux-diables-et-princesses 0142721016 https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101976375629>mStepTracking=true

Maison de Victor Hugo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de Victor Hugo Adresse 6 place des Vosges Ville Paris lieuville Maison de Victor Hugo Paris Departement Paris

Maison de Victor Hugo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conte châteaux, diables et princesses à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo 2023-02-21 was last modified: by Conte châteaux, diables et princesses à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo 21 février 2023 Maison de Victor Hugo Paris Paris

Paris Paris