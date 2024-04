Conte Bestiaire Amazonien Sélestat, mercredi 10 avril 2024.

Conte Bestiaire Amazonien Sélestat Bas-Rhin

Plongez dans la richesse des mythes amazoniens et dans la culture ancestrale qui continue à vivre au cœur de la forêt

Dans cette expédition contée au cpeur de la jungle guyanaise, découvrez un univers où les créatures mystérieuses et fascinantes se mêlent aux récits des familles amérindiennes Teko & Wayapi. Entre immersions profondes, collectages minutieux et créations in-situ, plongez dans la richesse des mythes amazoniens et de cette culture ancestrale qui continue de vivre au coeur de la forêt.

Avec Lénaïc Eberlin de la Compagnie Bardaf ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 16:00:00

fin : 2024-04-10

1 rue du Tabac

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est evasion-communication@apeicentrealsace.fr

L’événement Conte Bestiaire Amazonien Sélestat a été mis à jour le 2024-03-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme