Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Yetzababa, le célèbre conte Hansel et Gretel adapté par la Cie Poudre d’Esperluette. A partir de 4 ans +33 4 71 61 66 45 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire

