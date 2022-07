Conte autour du Carnaval des animaux Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Conte autour du Carnaval des animaux Saverne, 6 juillet 2022, Saverne. Conte autour du Carnaval des animaux

Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

2022-07-06 10:00:00 – 2022-07-06 Saverne

Bas-Rhin Saverne EUR Le Carnaval des Animaux de Camille Saint Saëns joué par les élèves de la classe d’Eveline Rudolf. Une animation proposée par l’Ecole de Musique Inter commune, le Musée et la Bibliothèque Municipale. +33 3 88 71 63 95 Le Carnaval des Animaux de Camille Saint Saëns joué par les élèves de la classe d’Eveline Rudolf. Une animation proposée par l’Ecole de Musique Inter commune, le Musée et la Bibliothèque Municipale. Saverne

