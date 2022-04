Conte au Kamishibaï Puits Couriot / Parc-musée de la mine, 14 mai 2022 23:00, Saint-Étienne.

Nuit des musées Conte au Kamishibaï Puits Couriot / Parc-musée de la mine Samedi 14 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00

Grâce à un conte, petits et grands pourront découvrir le monde mystérieux de la mine

De tradition japonaise, la technique du kamishibaï consiste à raconter une histoire tout en faisant défiler des illustrations dans un petit théâtre en bois.

Au cœur d’un site minier classé Monument historique, le puits Couriot est un exceptionnel ensemble patrimonial pour découvrir, en famille ou entre amis, l’univers du charbon et de ses hommes à deux pas du centre ville.

Coordonnées GPS (parking musée, rue Charles Dupuy) : N 45°26.340’/E 4°22.611′

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr

Co-ordinated GPS(GLOBAL POSITIONING SYSTEM,GLOBAL POSITIONING SYSTEMS) (parking lot museum, street Charles Dupuy): N 45°26.340 ‘/E 4°22.611’ Saturday 14 May, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

At the heart of a mining site classified as “Historic Monument”, the Well Couriot is an exceptional patrimonial set(group) to discover, in family or between friends, the universe of the coal and its men(people) just a step away from the city centre.

Según la tradición japonesa, la técnica del kamishibai consiste en contar una historia mientras se despliegan ilustraciones en un pequeño teatro de madera.

Sábado 14 mayo, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Parc Joseph Sanguedolce, 3 boulevard maréchal Franchet d’Esperey, 42000 Saint-Etienne 42000 Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes