Conte au Kamishibaï Puits Couriot / Parc-musée de la mine Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Conte au Kamishibaï Puits Couriot / Parc-musée de la mine, 14 mai 2022, Saint-Étienne. Conte au Kamishibaï

le samedi 14 mai à Puits Couriot / Parc-musée de la mine

De tradition japonaise, la technique du kamishibaï consiste à raconter une histoire tout en faisant défiler des illustrations dans un petit théâtre en bois. Grâce à un conte, petits et grands pourront découvrir le monde mystérieux de la mine Puits Couriot / Parc-musée de la mine Parc Joseph Sanguedolce, 3 boulevard maréchal Franchet d’Esperey, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Puits Couriot / Parc-musée de la mine Adresse Parc Joseph Sanguedolce, 3 boulevard maréchal Franchet d'Esperey, 42000 Saint-Etienne Ville Saint-Étienne lieuville Puits Couriot / Parc-musée de la mine Saint-Étienne Departement Loire

Puits Couriot / Parc-musée de la mine Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Conte au Kamishibaï Puits Couriot / Parc-musée de la mine 2022-05-14 was last modified: by Conte au Kamishibaï Puits Couriot / Parc-musée de la mine Puits Couriot / Parc-musée de la mine 14 mai 2022 Puits Couriot / Parc-musée de la mine Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire