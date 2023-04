Conte : A l’ombre de Notre-Dame Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conte : A l’ombre de Notre-Dame Crypte archéologique de l’île de la Cité, 28 avril 2023, Paris. Le samedi 15 juillet 2023

de 15h00 à 16h00

Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 16h00

Le mardi 02 mai 2023

de 10h00 à 11h00

Le vendredi 28 avril 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Venez découvrir des histoires d'un autre temps… Sur l'ile de la Cité, Notre-Dame de Paris continue de veiller. Elle nous conte des récits singuliers : Une fée musicienne chantant pour les chimères, des lutins cachés sous les escaliers, un enfant funambule, un serrurier berné… La cathédrale n'a pas dit son dernier mot !

Crypte archéologique de l'île de la Cité
Place Jean-Paul II 75004 Paris

Crypte Archéologique de l’île de la Cité

