Sarthe

CONTE À ÉCRIRE Bonnétable, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bonnétable. CONTE À ÉCRIRE 2021-07-22 – 2021-07-22 Jardin Potager 1, rue d’Isly

Bonnétable Sarthe Atelier sous le signe du conte. Venez découvrir comment organiser la mise en place d’un récit peuplé de fées, de monstres et autres créatures merveilleuses ou pas !

Rendez-vous à 10h30 au Jardin Potager à Bonnétable

Tarif : 3€/personne

Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnétable, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonnétable Adresse Jardin Potager 1, rue d'Isly Ville Bonnétable lieuville 48.17429#0.42291