Musée de la Corse, le dimanche 19 septembre à 14:00

Venez découvrir le film d’animation artisanale créé par des enfants cet été sur le thème du patrimoine et de la langue corse. Rendez-vous dans le nid d’aigle de la citadelle de Corte. L’heure sera précisée selon la météo! En collaboration avec la Compagnie Sous le Ciel et Praticalingua Corti.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans

Un film d’animation sur le thème du patrimoine corse pour les 6-10 ans. Musée de la Corse La citadelle, 20250 Corte Corte Haute-Corse

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

