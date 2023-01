“Containers unchained” sur l’invisibilité de la logistique des conteneurs et des chaînes d’approvisionnement Marseille 2e Arrondissement, 31 janvier 2023, Marseille 2e Arrondissement .

Présentation et table ronde avec Sergio Bologna, Delphine Mercier, Michel Peraldi et les artistes en résidence à l’Iméra, Romana Schmalisch, Robert Schlicht





Cette soirée théorique abordera la révolution du conteneur et ses implications économiques, politiques et sociales. Alors que les discours politiques contemporains sur la mondialisation et le travail se concentrent principalement sur l’impact de l’informatisation, de l’intelligence artificielle, etc. (« immatérialisation »), ils ont le plus souvent tendance à négliger le deuxième pilier de la mondialisation, la conteneurisation, sans laquelle le système capitaliste mondial dans sa forme actuelle ne pourrait pas exister.



Dans son intervention, Sergio Bologna discutera de l’invisibilité du conteneur, de l’opacité des marchés et des complexités du commerce maritime, ainsi que de l’impact du transport maritime par conteneurs sur les chaînes d’approvisionnement mondiales – créant la forme organisationnelle générale d’échange capitaliste de marchandises qui est aussi efficace car fragile. A l’issue de la conférence, les artistes échangeront avec Bologna sur ses recherches sur la conteneurisation depuis la fin des années 1970, sur les débuts du commerce de conteneurs en Méditerranée et sur le rôle assez méconnu de Marseille dans ce développement.



Connecter le conteneur aux centres de distribution, à la gestion des entrepôts et à la logistique, Delphine Mercier et Michel Peraldi présenteront leur projet de recherche Le Grand Entrepôt (2022-2026) au Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST-UMR 7317), CNRS, AMU. Ce projet porte sur l’émergence de « zones franches » de « zones grises » industrialo commerciales qui jouent désormais un rôle crucial dans l’organisation de la fonction de stockage, que certains économistes nomment « économie d’entrepôt ».



Ces zones occupent de façon privilégiée des territoires en déshérence où elles forment de véritables enclaves de non droit local. Elles sont aussi des lieux d’innovation révélateurs de véritables mutations dans les relations de travail comme sur l’organisation des marchés de l’emploi. C’est parce qu’elles articulent gestion rationnelle des stocks, flexibilité de l’emploi et multiscalarité des circuits, que ces zones sont des espaces-temps privilégiés pour comprendre les mutations en cours des économies transnationales.

https://imera.univ-amu.fr/

