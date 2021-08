Toulouse Crous Haute-Garonne, Toulouse Container Crous Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Crous, le vendredi 10 septembre à 21:00

### Le Bestiaire à Pampilles [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) Dans ce solo, Sigrid Bordier incarne un personnage excessif qui gère difficilement ses émotions, ses angoisses, son appréhension de ne pas avoir les bons codes sociaux, qui essaie d’être conforme mais qui déborde sans arrêt. Elle n’a rien de naturel. Le moindre geste est chorégraphié, la moindre parole est comme une enclume. Tout doit être contenu pour que le barrage ne cède pas. Oscillant entre fragilité et puissance comique, musique et clown expressionniste, Container manque italique est un espace de jeu qui échappe aux règles. Une pièce sensible où l’on s’attache terriblement à cette femme aux multiples talents_. _ ### Plus d’infos [Site de l’Usine ![]()](https://www.lusine.net/saison/container-le-bestiaire-a-pampilles/) ### Infos pratiques * Vendredi 10 septembre à 21h * Lieu : cour du CROUS

Gratuit sur réservation

Culture Crous 58 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

