Halles aux Cuirs – la Villette, le vendredi 6 mai à 15:00

CONTACT est un duo où Fabrice Mahicka et Corosu Valentina réinterprètent ensemble un concept autour de la cymatique utilisé dans le solo précédent de la compagnie “Sub’SoniC” ; l’art de sculpter la matière avec de la musique. Dans CONTACT, ils explorent la danse pour créer du son grâce un instrument de musique : le thérémine. L’axe de recherche est celui du mouvement créateur de musique. Les deux interprètes sculpteront l’espace sonore avec leurs gestuelles. Le mouvement sera visible et audible aussi dans l’immobilité comme l’écho d’une âme. En fonction des diverses perceptions et impulsions, la musique aura sa mélodie et sa couleur. Les rôles s’entre-mêlent quand l’instrumentiste en vient à sculpter la danse de l’autre. Ou serait-ce l’inverse ? Une réelle conversation entre deux interprètes se déroule entre langage gestuel et matière sonore. VF Compagnie vous convie à une étape de création à l’issue de sa résidence à la Halle aux Cuirs. Ce duo aboutira sera présenté notamment à La Cité des Arts à la Réunion le 17 décembre prochain. Halles aux Cuirs – la Villette Rue de la Clôture, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T16:00:00

