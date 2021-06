Contact à l’arbre à Lahitte-Toupière Musée de l’Invisible, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Monségur.

La première édition du festival national Les nuits des Forêts se tient partout en France les 2/3/4 juillet 2021. Pendant ces trois jours et deux nuits, le Manifeste de l’arbre propose une immersion dans les dimensions invisibles mythiques et énergétiques de l’arbre et de la forêt par une initiation au contact à l’arbre. Ces ateliers de contact à l’arbre se tiendront à Lahitte-Toupière dans les Hautes-Pyrénées sur le site du Musée de l’Invisible en après-midi, et dans les bois environnants en nocturne avec possibilité de bivouac. Le contact, ou l’éveil à l’arbre, consiste à apposer les mains sur le tronc de l’arbre ou à en saisir les branches, à fermer les yeux et à lâcher prise. L’organisme humain se met alors au diapason de l’organisme de l’arbre. Il s’agit ensuite de laisser l’arbre piloter l’enchaînement des sensations et des réactions physiologiques qui adviennent. Comme dans une sorte de yoga de l’arbre. Les participants (15 à 20 personnes maximum par heure en journée et 6 en nocturne sur les 3 jours) s’inscrivent au préalable par email : [pascalpique01@gmail.com](mailto:pascalpique01@gmail.com) /ou par tél : 0663620065

Musée de l'Invisible 11 route de Monségur, 65700 Lahitte-Toupière



