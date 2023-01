Conta Musher Race Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

2023-01-28 09:00:00 – 2023-01-28 15:00:00

Haute-Savoie Rendez-vous au domaine nordique 4 saisons des Contamines pour cette mythique course de chiens de traîneaux des fédérations FFPTC et FLSC.

Nouveauté 2023 : championnat de France Neige FLSC ! info@lescontamines.com +33 4 50 47 01 58 http://www.lescontamines.com/ Les Contamines-Montjoie

