samedi de 15h30 à 19h30

gratuit

Découvrez les Consultations Poétiques, Musicales & Dansées avec le Théâtre de la Ville. Tous les Samedis 15h30 À 19h30 – Ouvert à Tous – Sans Réservation Pour accompagner l’été sous le signe du partage, de l’art et de la poésie pour tous, 60 artistes de la Troupe de l’Imaginaire du Théâtre de la Ville proposent gratuitement des consultations poétiques, musicales et dansées en plusieurs langues du monde. Une consultation poétique, musicale ou dansée est une rencontre individuelle d’une vingtaine de minutes avec un artiste. Imaginée par le metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota et l’auteur Fabrice Melquiot, elle débute par une question simple : « Comment allez-vous ? » Une discussion suit pour proposer un remède poétique spécialement choisi pour vous : un poème, une danse, un chant ou un morceau de musique. Venez faire l’expérience de cette rencontre inattendue et découvrez votre ordonnance poétique sur mesure ! Rendez-vous tous les samedis de 15h à 19h30 sur les 2 sites de Paris Plages : Bassin de la Villette et Rives de Seine. Pour tous, à partir de 8 ans. Gratuit et sans réservation. TOUT PARIS PLAGES Spectacles -> Autre spectacle Parc des Rives de Seine Pont Louis-Philippe Paris 75004

