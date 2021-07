Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Consultation publique En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Consultation publique En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 31 juillet 2021, Queaux. Consultation publique

le samedi 31 juillet à En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir

Consultation publique ——————— Pour répondre aux discours sécuritaires et aux lois renforçant la surveillance et les restrictions de liberté, la nouvelle autorité administrative autonome de la **DéTER (Délégation Technique à l’Émancipation Réelle)** vient à votre rencontre. Le samedi 31 juillet, la **DéTER** organise **_En Plein Virage_** une consultation publique pour cerner vos idéaux d’émancipation, et cerner ensemble de nouvelles libertés collectives à s’octroyer. Lors de cet évènement, des fonctionnaires spécialement formé.es viendront récolter vos témoignages, vos désirs et vos rêves dans le but de les transmettre au Ministère de l’intérieur. Ces fonctionnaires sont de plus habilité.es à vous délivrer votre “Attestation dérogatoire de Liberté”, qui vous permettra d’expérimenter collectivement de nouvelles pistes pour l’émancipation. N’hésitez pas à venir à leur rencontre ! Avec la DéTER, vous émanciper c’est simple ! Consultation conçue par **Le Club de Bridge**. **Le Club de Bridge** est un espace de création artistique, d’expression philosophique et politique. Il souhaite désaxer le.a lecteur.ice de ses perceptions quotidiennes pour renouveler ses manières de penser le monde. + d’infos : [[https://clubdebridge.fr/](https://clubdebridge.fr/)](https://clubdebridge.fr/)

Entrée libre

La DéTER organise En Plein Virage une consultation publique pour cerner vos idéaux d’émancipation, et cerner ensemble de nouvelles libertés collectives à s’octroyer. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T13:00:00;2021-07-31T16:00:00 2021-07-31T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux lieuville En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux