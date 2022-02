Consultation écrite du Comité régional de programmation FEADER de la Région Île-de-France Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Consultation écrite du Comité régional de programmation FEADER de la Région Île-de-France Région Île-de-France, 24 février 2022, Saint-Ouen-sur-Seine. Consultation écrite du Comité régional de programmation FEADER de la Région Île-de-France

du jeudi 24 février au jeudi 3 mars à Région Île-de-France

La Région Île-de-France organise du 24 février au 3 mars 2022 une consultation écrite du comité régional de programmation FEADER. Il permettra : * d’approuver des dossiers relevant des types d’opération 4.1, 4.2 et 6.4 relatifs à la modernisation des exploitations agricoles ; * d’approuver des dossiers relevant du type d’opération 6.1 « Dotation jeunes agriculteurs » ; * de régulariser le plan de financement d’un dossier relevant du type d’opération 4.1 « Investissements environnementaux productifs » ; * de régulariser les plans de financement de certains dossiers relevant de la mesure 11 « Agriculture biologique » ; * de modifier la grille des investissements éligibles « Bâtiments agricoles – Filières élevage » de l’année 2021. * de régulariser des dossiers relevant de la mesure 10 « Mesures agroenvironnementales et climatiques ». Les membres ont jusqu’au 3 mars inclus pour faire part de leurs éventuelles observations sur les opérations présentées sur cette consultation.

Consultation écrite réservée aux membres du comité de programmation

La Région Île-de-France organise une consultation écrite du comité régional de programmation FEADER Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Région Île-de-France Adresse 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Ville Saint-Ouen-sur-Seine lieuville Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis

Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-sur-seine/

Consultation écrite du Comité régional de programmation FEADER de la Région Île-de-France Région Île-de-France 2022-02-24 was last modified: by Consultation écrite du Comité régional de programmation FEADER de la Région Île-de-France Région Île-de-France Région Île-de-France 24 février 2022 Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine

Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis