Consultation écrite du Comité régional de programmation FEADER de la Région Île-de-France Région Île-de-France, 28 janvier 2022, Saint-Ouen-sur-Seine.

du vendredi 28 janvier au jeudi 3 février à Région Île-de-France

La Région Île-de-France organise du 28 janvier au 3 février 2022, une consultation écrite du comité régional de programmation FEADER. Cette consultation permettra : * d’approuver les modalités de mise en œuvre des appels à projets relevant des sous-mesures « Modernisation des exploitations agricoles et amélioration des pratiques » (4.1), « Transformation et commercialisation des productions agricoles » (4.2) , «Investissements environnementaux non-productifs » (4.4), « Diversification non-agricole » (6.4) et « Mise en place de systèmes agroforestiers » (8.2). * d’approuver les plans de financement des dossiers relevant de l’appel à projets « Investissements environnementaux » rattachés aux sous-mesures « Modernisation des exploitations agricoles et amélioration des pratiques » (4.1) et « Investissements environnementaux non-productifs » (4.4) * de régulariser les plans de financement de dossiers relevant du type d’opération « Mesures agroenvironnementales et climatiques » (10) et « Soutien à l’agriculture biologique » (11) Les membres ont jusqu’au 3 février à 20h pour faire part de leurs éventuelles observations sur les opérations présentées sur cette consultation.

Consultation écrite réservée aux membres du comité de programmation

Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T20:00:00;2022-01-31T09:00:00 2022-01-31T20:00:00;2022-02-01T09:00:00 2022-02-01T20:00:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T20:00:00;2022-02-03T09:00:00 2022-02-03T20:00:00