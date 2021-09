La Roche-sur-Yon Agence Serieys & Barbotin Architectes La Roche-sur-Yon, Vendée Consultation d’architectes Agence Serieys & Barbotin Architectes La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Consultation d’architectes Agence Serieys & Barbotin Architectes, 15 octobre 2021, La Roche-sur-Yon. Consultation d’architectes

Agence Serieys & Barbotin Architectes, le vendredi 15 octobre à 14:00

L’agence vous propose des créneaux de consultation d’architectes, d’une vingtaine de minutes. Une consultation pouvant être l’occasion d’une rencontre, d’interrogations sur un éventuel projet, …

Sur inscription

Journées nationales de l’architecture Agence Serieys & Barbotin Architectes 7 boulevard Louis Blanc La Roche-sur-Yon Pont Morineau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Agence Serieys & Barbotin Architectes Adresse 7 boulevard Louis Blanc Ville La Roche-sur-Yon lieuville Agence Serieys & Barbotin Architectes La Roche-sur-Yon