Consultation citoyenne Allées Serr Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Consultation citoyenne Allées Serr, 25 avril 2022, Bordeaux. Consultation citoyenne

Allées Serr, le lundi 25 avril à 18:00

Parlement mobile aux Allées Serr, Bordeaux 18h00 : Relance, Puissance, Appartenance ! Être européen aujourd’hui ! Venez débattre librement du sens de la construction européenne. Entrée libre et gratuite

Parlement mobile installé à Bordeaux Allées Serr Allée Serr Bordeaux Bastide Niel Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T18:00:00 2022-04-25T20:00:00

