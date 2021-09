Paris 23 Août Architecture Paris Consultation avec les architectes de 23 Août Architecture 23 Août Architecture Paris Catégorie d’évènement: Paris

Consultation d’architecte Nous vous accueillons pour discuter de votre projet ! Pour en savoir plus et découvrir nos projets : [[https://23aoutarchitecture.com/](https://23aoutarchitecture.com/)](https://23aoutarchitecture.com/) **Suivez-nous sur les réseaux sociaux :** Instagram : [**@23aoutarchitecture**](https://www.instagram.com/23aoutarchitecture/)

Sur inscription

Journées nationales de l’architecture 23 Août Architecture 116 rue Legendre 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00

