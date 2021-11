(consultation) Atelier de co-conception autour de l’aménagement de la Place Saint-Roch Bar de l’Aube, 27 novembre 2021, Saint-Étienne.

Bar de l’Aube, le samedi 27 novembre à 10:30

Coop/Roch et l’EPASE sont de retour pour poursuivre le travail sur le quartier de Saint-Roch. L’été nous a permis de tester quelques pistes d’aménagements autour de la place Saint-Roch. Nous avons tant eu des retours positifs que négatifs sur ces aménagements temporaires. Nous vous prions de bien vouloir alimenter l’évaluation de ces aménagements et nous faire part de vos souhaits pour la future place en nous retournant le questionnaire ci-joint (par mail à l’adresse [[saint-roch@epase.fr](mailto:saint-roch@epase.fr)](mailto:saint-roch@epase.fr) ou dans la boîte aux lettres au Bar de l’Aube, 61 rue Antoine Durafour) ou en remplissant le questionnaire en ligne :[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftH56tm0bVfh_9nMFCF11nYTtBdbJz0rKs7Rv0OHMofguAXA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftH56tm0bVfh_9nMFCF11nYTtBdbJz0rKs7Rv0OHMofguAXA/viewform?usp=sf_link). Le collectif COOPROCH et l’EPASE, vous invitent à vous réunir autour d’une table pour faire le bilan de l’expérimentation Crozet Fourneyron « ma rue jardinée », ainsi que pour réfléchir à son devenir. Celle ci avait pour vocation de transformer l’ambiance de la rue, offrir un cheminement plus agréable aux cyclistes et aux piétons, tout comme de réveiller, déceler et rassembler les énergies positives indispensables à la transformation de cette rue. A cette occasion, nous souhaiterions étudier l’ opportunité d’une appropriation plus souple de la rue et de sa gestion par un groupe d’ habitants et/ ou d’ associations, voire développer d’autres pistes de projet complémentaires sur le quartier.

entrée libre

Venez réfléchir avec nous sur l’aménagement pérenne de cette même place lors d’un atelier de co-conception,faire un bilan sur l’expérimentation et de discuter les pistes d’aménagements

Bar de l’Aube 61 Rue Antoine Durafour, (place St Roch) à Saint-Étienne. Saint-Étienne Loire



