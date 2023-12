Récital de musique : Die Winterreise/Voyage d’hiver de Franz Schubert Consulat Général d’Allemagne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Récital de musique : Die Winterreise/Voyage d’hiver de Franz Schubert Consulat Général d’Allemagne Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux. Récital de musique : Die Winterreise/Voyage d’hiver de Franz Schubert Samedi 20 janvier 2024, 19h00 Consulat Général d’Allemagne Sur réservation uniquement :gw.lamarque@europe-bordeaux.eu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:30:00+01:00 Piano : Guillaume Flamen – Baryton : Martin Mogendorf

Un pot de l’amitié offert par le Consulat Général suivra ce concert.

Sur réservation uniquement :

gw.lamarque@europe-bordeaux.eu

Samedi 20 Janvier 2024 à 19h00

