Journée Béla Bartók Consulat de Hongrie à Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journée Béla Bartók Consulat de Hongrie à Paris Paris, 26 septembre 2023, Paris. Journée Béla Bartók Mardi 26 septembre, 19h00 Consulat de Hongrie à Paris Entrée libre A l’occasion du 78e anniversaire de sa mort, mardi 26 septembre nous rendrons hommage à Béla Bartók: 11h Dépôt de gerbes au Square Béla Bartók 19h Le jeune pianiste hongrois Elemér Balázs interprétera une sélection d’œuvres de Béla Bartók. Son récital sera précédé par une conférence du musicologue Jean-François Boukobza. Entrée libre Réservation:

reservation@instituthongrois.fr

Consulat de Hongrie à Paris

7 Sq. Vergennes, 75015 Paris Consulat de Hongrie à Paris 7 Sq. Vergennes, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@instituthongrois.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation@instituthongrois.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00 bartók bélabartók Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Consulat de Hongrie à Paris Adresse 7 Sq. Vergennes, 75015 Paris Ville Paris Age max 99 Lieu Ville Consulat de Hongrie à Paris Paris latitude longitude 48.839237;2.302034

Consulat de Hongrie à Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/