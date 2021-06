Lille Le Grand Sud Lille, Nord Consul et Meshie · Latifa Laâbissi et Antonia Baehr Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Les singes comptent parmi les animaux « presque humains ». Ce « presque » a fait d’eux une surface de projection par les humain·e·s. Au début du XXe siècle, les chimpanzés Consul et Meshie vivaient parmi les humain·e·s, et avaient fini par se considérer comme tels. Antonia Baehr et Latifa Laâbissi s’approprient leurs identités sans garantir l’historiquement correct. Fortement poilues et libres de mœurs, impertinentes et impudiques, ces deux humaines jouent aux singes, qui jouent aux humain·e·s pour les humain·e·s. Elles perdent le contrôle et le reprennent en se dressant mutuellement. Elles font l’apprentissage zélé de savoir-faires et de savoir-pas-faires. Elles dorment et tombent dans l’apathie, elles font exploser en vol des mots d’ordre déclamés par les discours populistes. Elles cannibalisent des poses, des danses iconiques, brodent des slogans. Quand : 17 juin de 19h00 à 22h30 Durée : 3h30 avec possibilité d’entrer, sortir, revenir…

