Construisons des cabanes dans la nature Laruscade Laruscade Catégories d’évènement: Gironde

Laruscade

Construisons des cabanes dans la nature Laruscade, 4 août 2022, Laruscade. Construisons des cabanes dans la nature Laruscade

2022-08-04 10:00:00 – 2022-08-04 12:30:00

Laruscade Gironde Qui n’a jamais rêvé de jouer les Robinson ? ou de s’identifier aux héros de Koh-Lanta ? Quoi de plus passionnant que de s’imprégner de la nature en s’y cachant pour l’observer ? Cet atelier vous guidera dans la confection de cabanes respectueuses de l’environnement. Qui n’a jamais rêvé de jouer les Robinson ? ou de s’identifier aux héros de Koh-Lanta ? Quoi de plus passionnant que de s’imprégner de la nature en s’y cachant pour l’observer ? Cet atelier vous guidera dans la confection de cabanes respectueuses de l’environnement. Qui n’a jamais rêvé de jouer les Robinson ? ou de s’identifier aux héros de Koh-Lanta ? Quoi de plus passionnant que de s’imprégner de la nature en s’y cachant pour l’observer ? Cet atelier vous guidera dans la confection de cabanes respectueuses de l’environnement. Laruscade

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Laruscade Autres Lieu Laruscade Adresse Ville Laruscade lieuville Laruscade Departement Gironde

Laruscade Laruscade Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruscade/

Construisons des cabanes dans la nature Laruscade 2022-08-04 was last modified: by Construisons des cabanes dans la nature Laruscade Laruscade 4 août 2022 Gironde Laruscade

Laruscade Gironde