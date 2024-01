Construisez un hôtel à insectes en matériaux de récup’ avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux, samedi 3 février 2024.

Construisez un hôtel à insectes en matériaux de récup’ avec Nos Deux Mains Les insectes font partie intégrante de l’équilibre de nos écosystèmes. Le meilleur moment pour fabriquer un hôtel à insectes est l’automne, cependant, certains seront ravis de découvrir… Samedi 3 février, 11h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T11:00:00+01:00 – 2024-02-03T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T11:00:00+01:00 – 2024-02-03T13:00:00+01:00

... un refuge en ville rien que pour eux, même au printemps.

Nous leur fabriquerons et installerons un hôtel à insectes. Conçu avec des planches de récup’, quelques outils et garni du gîte et du couvert, nous réaliserons un hôtel de luxe pour nos petits protégés.

Tout public, dès 9 ans si accompagné.

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]