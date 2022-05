Construis ton bateau et teste-le sur l’eau ! Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines

Construis ton bateau et teste-le sur l’eau ! Musée de la batellerie et des voies navigables, 14 mai 2022, Conflans-Sainte-Honorine. Construis ton bateau et teste-le sur l’eau !

Musée de la batellerie et des voies navigables, le samedi 14 mai à 16:00

En plus de l’animation “Construis ton bateu et teste-le sur l’eau !”, vous pourrez accéder au musée et à son exposition temporaire.

Entrée libre.

Les enfants construisent et décorent un petit voilier qu’ils font naviguer dans le cadre d’une régate. Les enfants repartent avec leur bateau ! Musée de la batellerie et des voies navigables 3 place Jules Gévelot 78700 Conflans Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T22:00:00

