De 10H30 à 12H – Deux ateliers autour du jardinage avec les espaces vertsNous vous présenterons des savoir-faire autour du jardinage :- un atelier de tressage d'une cabane en osier- un atelier sur la réalisation d'une butte en lasagnes pour accueillir des culturesPermaculture : un mode d'agriculture fondé sur les principes de développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l'humain et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels.Exclusivement sur réservation à contact@stphilibert.fr ou au 02 97 30 07 00. Gratuit Programmation complète ici.

