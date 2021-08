Construire un hôtel à insectes aux Archives municipales de Saint-Étienne Archives municipales de Saint-Étienne, 18 septembre 2021, Saint-Étienne.

Construire un hôtel à insectes aux Archives municipales de Saint-Étienne

Archives municipales de Saint-Étienne, le samedi 18 septembre à 14:30

Constructionn d’hôtels à insectes ——————————— ### proposé par le Comité d’animation Parc Montaud Un mini potager sur son balcon c’est possible encore faut-il favoriser la présence d’insectes qui sont les grands alliés des plantes. Ils peuvent être pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons, syrphe…) ou prédateurs de pucerons et de limaces (coccinelles, chrysopes, carabes…). Pour accueillir durablement ces insectes chez vous, pourquoi ne pas construire un hôtel qui leur servira de refuge de plus cela favorise la biodiversité. Grâce aux hôtels à insectes, appréhendez les insectes comme des “partenaires” et non comme des petites bêtes nuisibles et effrayantes.

Atelier en continu

En lien avec l’exposition “Qu’est-ce qu’on mange ? Nourrir la ville”, venez apprendre à fabriquer un refuge à insectes.

