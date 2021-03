Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi Construire un bar à couleurs Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégorie d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 13 mars à 10:00

Pour annoncer leur saison culturelle de 2021 qui aura pour thème “Les couleurs” (on vous en dira plus au trimestre prochain !!), les MéGA vous invitent à construire ensemble un “Bar à couleurs” qui servira de fil rouge à la présentation de leurs futurs événements colorés. Si vous êtes bricoleur, c’est l’occasion de le montrer ; si vous l’êtes un peu moins, c’est l’occasion d’apprendre !

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Inauguration de la saison thématique des MéGA. Atelier avec Serge Vabre, concepteur. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T12:00:00

