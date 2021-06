Guyancourt SQY Cub Guyancourt, Yvelines Construire son prévisionnel financier SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Comprendre les principes de la comptabilité et de la gestion. Lire et analyser un bilan et un compte de résultat. Comprendre la notion de fonds de roulement. Etablir le prévisionnel financier de son projet, cas pratique… _Formations prises en charge par SQY et l’Union Européenne_ _Publics prioritaires : demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes de moins de 26 ans, inactifs (congés parentaux, hommes/femmes au foyer…) habitant sur l’une des 12 communes de St-Quentin-en-Yvelines_

Participation gratuite – Inscription obligatoire soumise à validation

Animé par Marc Billand, BGE Yvelines
SQY Cub
3 avenue du centre, Guyancourt

