1 jour pour pitcher en 1 heure, en 15 mn, en 2 mn ! Structurer son discours, travailler son argumentaire commercial. Mise en situation. _Formations intégralement prises en charge par SQY_ _Pour les porteurs de projet et dirigeants installés à Saint-Quentin-en-Yvelines_

Participation gratuite – Inscription obligatoire soumise à validation

Animé par Pascal Gauffeny – Gauff-ast SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T17:00:00

